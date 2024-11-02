بدء إدراج الإماراتيين ضمن برنامج «الدخول العالمي»

أعلنت وزارة الداخلية بدء تنفيذ إجراء دخول المواطنين الإماراتيين إلى برنامج «الدخول العالمي»، وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بوزارة الداخلية الإماراتية، ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر الماضي.

وشرحت وزارة الداخلية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خطوات التسجيل في برنامج الدخول العالمي للمواطنين الإماراتيين من خلال أربع خطوات هي: تعبئة الطلب وإنشاء حساب للتسجيل في البرنامج عبر (http.dhs.goc)، وتقديم الطلب، ودفع رسوم عضوية لمدة خمس سنوات، واستلام موعد المقابلة من خلال البريد الإلكتروني.

وقالت إن تفعيل بطاقة العضوية سيتم خلال 30 يوماً من استلام الموافقة.

ويعد برنامج «الدخول العالمي» جزءاً من برامج حماية الحدود الأميركية، حيث إن الانضمام للبرنامج يوفر للمواطنين الإماراتيين سهولة الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية للأغراض السياحية والأعمال التجارية والزيارات الشخصية، إضافة إلى أنه يمنحهم تصريحاً سريعاً عند وصولهم إلى بوابات المرور المخصصة في المطارات الأميركية، ما يعزز تجربة السفر للمواطنين، ويدعم العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ويعكس التعاون المستمر والعلاقات العميقة بين الدولتين في المجالات الأمنية والاقتصادية.

وقالت وزارة الداخلية في تصريح لها، إن الانضمام إلى البرنامج يعد إنجازاً يعكس العلاقات المتميزة التي تربط الإمارات مع الولايات المتحدة، وتقديراً لسمعة الإمارات الطيبة، ومن شأنه أن يسهم في تيسير حركة السفر للمواطنين، وتسهيل الإجراءات المطلوبة عند وصولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر أكثر من 75 منفذاً موزعة على الولايات الأميركية.

وذكرت أيضاً أن المسافرين الحاصلين على بطاقة الدخول سيقومون بموجب هذا البرنامج، بعد التسجيل في الموقع (https://ttp.dhs.gov/) وبعد فحص الخلفية الأمنية للمتقدمين، بإنهاء إجراءات الدخول مباشرة عبر أجهزة التحقق الآلية المثبتة في المنافذ الخاصة بالمسجلين، التابعة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أو عند وصولهم إلى أي منفذ دخول أميركي آخر، متفادين بذلك الوقوف في طوابير انتظار طويلة وتعبئة نماذج إضافية. ومع ذلك، يظل من الضروري أن يمتلك المشارك في البرنامج تأشيرة دخول سارية إلى الولايات المتحدة الأميركية.