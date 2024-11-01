حمدان بن محمد: دبي قاعدة استثنائية للشركات العالمية الرائدة في الإعلام

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، الرئيس التنفيذي لمنصة «تيك توك»، شو زي تشيو، إحدى منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية والأوسع انتشاراً على مستوى العالم.

واستعرض اللقاء تطور المشهد الإعلامي العالمي مع الانتشار السريع لمنصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية على تنوعها، وما يمثله ذلك الانتشار العالمي واسع النطاق من ظاهرة ذات أثر عميق في مجال الإعلام، وما تبع تلك الظاهرة من تبدل في المعايير، وما تتطلبه من ضوابط وأطر تنظم ما يتم تداوله على تلك المنصات من محتوى بات ينافس المحتوى المقدم عبر وسائل الإعلام التقليدية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، التزام دبي بتوسيع دائرة الشراكة مع رواد تكنولوجيا الإعلام الجديد في العالم، ومن بينهم منصة «تيك توك»، تأكيداً لمكانة دبي مركزاً إعلامياً محورياً في المنطقة، وفي ظل اهتمامها بتعزيز قواعد الاقتصاد الإبداعي.

وتطرق اللقاء إلى العناية التي توليها إمارة دبي للإعلام الجديد، في ضوء ما أسسته لنفسها من مكانة متميزة، بفضل رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وجّه سموه قبل نحو 25 عاماً، بتأسيس مدينتَي دبي للإنترنت والإعلام، لخلق مجتمع مهني فريد، يجمع اليوم أكبر وأهم الأسماء العالمية في مجالي التكنولوجيا والإعلام، وأبرز صناعهما على مستوى العالم.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نعمل على تعزيز بيئة داعمة لازدهار الإبداع والابتكار، بما لذلك من انعكاس مباشر على قطاع الإعلام، لاسيما من حيث الارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي.. ومن خلال شراكاتنا، نسعى أيضاً إلى ضمان تمكين المواهب والمؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات، ودعمها لمواكبة التطورات التي تعيد تشكيل صناعة الإعلام عالمياً.. فدبي تواصل اليوم دورها كقاعدة استثنائية للشركات العالمية الرائدة في مجال الإعلام، التي تفتح أمامها المجال رحباً لتعزيز الابتكار، والاستفادة من فرص النمو».

وأضاف سموه في منشور على منصة «إكس»، أمس: «التقيت اليوم شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لمنصة تيك توك العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لعملياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. ناقشنا خلال الاجتماع، سبل تعزيز شراكاتنا القائمة مع المؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تسعى دبي لدفع الابتكار في مختلف المجالات، وترسيخ مكانتها مركزاً إعلامياً إقليمياً وعالمياً، وأرضاً للمواهب، ونجدد دعمنا لكل الجهود الهادفة للارتقاء بجودة المحتوى، ونقل رسائل الأمل، والتغيير الإيجابي من دبي للعالم».

وتم خلال اللقاء تأكيد حرص دبي على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع صُنّاع الإعلام الجديد، لاسيما على صعيد تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتدريب وإعداد الكوادر الإعلامية القادرة على ريادة جهود التطوير الإعلامي، وتزويدها بالتقنيات وأساليب العمل التي تكفل لهم التميز في هذا المضمار، والاهتمام الذي توليه الإمارة بتأهيل وتشجيع المواهب المحلية، مع مواصلة استقطاب أفضل الكفاءات من حول العالم، وبما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033، توازياً مع السعي لتأكيد مكانتها مركزاً للابتكار الإعلامي.

حضر اللقاء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، عمر سلطان العلماء، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ونائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري.

يُذكر أن «تيك توك» منذ افتتاح مقرها في دبي في عام 2018، شهدت نمواً كبيراً في أعداد متابعيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة بين الشباب الذين يمثلون الجانب الأكبر من جمهورها الأصغر سناً.

ولي عهد دبي:

ملتزمون بتوسيع دائرة الشراكة مع رواد تكنولوجيا الإعلام الجديد.. تأكيداً لمكانة دبي مركزاً إعلامياً محورياً في المنطقة.