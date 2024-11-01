سيف بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 43 من طلبة جامعة الإمارات

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، تخريج الدفعة الـ43 من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، الحاصلين على تقدير ممتاز، والبالغ عددهم 691 خريجاً وخريجة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، من مختلف التخصّصات والكليات، وذلك في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي في الحرم الجامعي بمدينة العين.

حضر الحفل الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والشيخ سعيد بن بطي آل مكتوم، والشيخ راشد بن بطي آل مكتوم، ووزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وعدد من المسؤولين والضيوف وأولياء أمور الخريجين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه عرض مرئي يعبّر عن مسيرة الطالب في جامعة الإمارات، ثم كلمة للمستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى للجامعة، زكي أنور نسيبة، وكلمة الخريجين، كما أدى خريجو كلية الطب والعلوم الصحية القسم الطبي.

وقال زكي أنور نسيبة، في كلمته بالمناسبة، إن «ما حققته جامعة الإمارات وهي تستعد للاحتفال بيوبيلها الذهبي بعد عامين، يترجم رؤية مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن تكون حاضنة وطنية وصرحاً حضارياً وطنياً، ومنارة للعلم والمعرفة، ومركزاً للإشعاع الحضاري والفكري، وقد قدمت للوطن أكثر من 80 ألف خريج وخريجة، يتبوّأون مواقع القيادة والريادة».

وتضم الدفعة الجديدة من خريجي الجامعة 2581 خريجاً وخريجة من جميع التخصصات والبرامج الأكاديمية، حيث خُصص اليوم الأول لخريجي الامتياز، البالغ عددهم 158 خريجاً و533 خريجة، فيما خصص اليوم الثاني 31 أكتوبر 2024 على فترتين صباحية ومسائية، لطلبة ما دون الامتياز، البالغ عددهم 1890 خريجاً وخريجة.

. 2581 خريجاً وخريجة من جميع التخصصات والبرامج.