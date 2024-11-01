«زايد الإنسانية» تبدأ توزيع «حقيبة الشتاء» في منغوليا

بدأت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، توزيع الحقائب الشتوية ضمن مبادرتها «حقيبة الشتاء» في جمهورية منغوليا، وهي ضمن قائمة الدول المستفيدة من المبادرة والتي تضم 19 دولة حول العالم.

ووزّع فريق المؤسسة الحقائب في خمسة مواقع بمدينة بيان أولجي الواقعة غرب جمهورية منغوليا، وهي مجمع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يحوي مدرسة ومسجداً، ودار جنور لرعاية الأيتام الإناث، ودار بغتوه لرعاية الأيتام من الأطفال الذكور، ومدرسة جاست تلوك لتحفيظ القرآن للبنات، ومدرسة بستمة للتعليم العام.

وتتضمن الحقائب الملابس والمستلزمات الشتوية للأطفال من عمر عامين حتى 16 عاماً من الذكور والإناث، إضافة إلى البالغين وكبار السن من الجنسين.

وتغطي المبادرة هذا العام عدداً من الدول والمناطق في قارات العالم، منها الأردن ومصر والمغرب والعراق وسورية، وقطاع غزة وباكستان وأذربيجان وتركمانستان، وروسيا وتترستان وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، وتنزانيا ومنغوليا ونيبال وأفغانستان وكسوفو. وضاعفت المؤسسة أعداد المستفيدين من مبادرة حقيبة الشتاء هذا العام ليصل إجمالي الحقائب إلى 50 ألفاً، مقارنة بـ20 ألف حقيبة شتوية في موسم الشتاء الماضي.