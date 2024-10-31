محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (62) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني، برئاسة عوض حاضر المهيري.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من تميـم محمد المهيــري، نائباً للرئيس، والأعضاء: حمد عبيد المنصوري، وطارق محمد المهيري، وسعيـد زعل المهيـري، وعائشة محمـد الوري، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز.