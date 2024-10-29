تعرف إلى خطوات استخراج تأشيرة لصديقك أو قريبك لزيارة الامارات

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أربع خطوات للتقديم على إصدار تأشيرة صديق أو قريب، وتبدأ أولاً بالدخول إلى الحساب من خلال الهوية الرقمية، ثم اختيار خدمة اصدار تأشيرة، وذلك بتحديد نوع التأشيرة قريب أو صديق، واختيار نوع السفرة (سفرة واحدة أو عدة سفرات)، ثم اختيار مدة البقاء (30 أو 60 أو 90 يوما )، والخطوة الثالثة تعبئة البيانات (عند أول زيارة فقط) أو مراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها (للمسجلين مسبقاً) وأخيرا تسديد الرسوم المقررة.

ونبهت الهيئة إلى أن تأشيرة صديق أو قريب تكون صالحة لمدة 60 يوما من تاريخ الإصدار، ويتم تطبيق الغرامات الإدارية حسب اللوائح والأنظمة عند انتهاء أو إلغاء التأشيرة وعدم مغادرة الدولة أو تعديل الوضع، ويمكن تمديد التأشيرة خلال مدة البقاء داخل الدولة حسب المدد المقررة.

وأشارت إلى أن يمكن للراغبين الحصول على الخدمة بكل سهولة من خلال الموقع الإلكترونية للهيئة (smartservices.icp.gov.ae) أو التطبيق الذكي (UAEICP SMART).