شرطة أبوظبي تستعرض تجربة نظام إدارة الأحداث الموحد

استعرضت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تجربة تطبيق نظام إدارة الأحداث المتناسق والموحد في نيوزيلندا (CIMS)، وذلك خلال ورشة عمل تخصصية بقاعة المربعة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية. وأكد مدير إدارة الأزمات والكوارث، العميد أحمد ناصر الكندي، أهمية الورشة في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، تعزيزاً للجهود التطويرية، ودعم القدرات الأمنية في مواجهة التحديات ذات الصلة بمنظومة إدارة الحدث الأمني وإدارة الأزمات والطوارئ.

قدم المحاضرة مدير العمليات في الشرطة النيوزيلندية، مارك فرقس، وتضمنت عرضاً شاملاً حول كيفية عمل نظام إدارة الأحداث المتناسق (CIMS)، وتطبيقه في حالات الأزمات والكوارث، حيث وصفه بأنه أداة فاعلة في إدارة العمليات الطارئة.