«طرق دبي»: تطوير دوار المركز التجاري بتنفيذ 5 جسور بـ696 مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي المختلفة لاستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير دوار المركز التجاري، الذي يعد أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، ويربط شارع الشيخ زايد، بـ 5 شوارع حيوية هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر وشارع قصر زعبيل، وشارع المستقبل، وبتكلفة 696 مليوناً و414 ألف درهم.

ويتضمن المشروع تنفيذ 5 جسور بطول 5000 متر، وتحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر والحركة المرورية القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوبا، وكذلك توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني من ديسمبر (جميرا والسطوة) إلى شارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل (مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي)، وشارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى منطقة ديرة، كما يوفر حركة مرورية حرة بجسر في المستوى الثاني من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تطوير دوار المركز التجاري، جزءاً من مشروع يشمل أيضاً تطوير شارع المستقبل، الذي ستجري ترسيته في شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للتقاطع، والمساهمة في خفض معدل التأخير من 12 دقيقة إلى 90 ثانية، وخفض زمن الرحلة للمرور المتجه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة، منوِّهاً إلى أن المشروع يخدم العديد من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي الذي يعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من أربعين عاماً، ويستضيف معارض ومؤتمرات عالمية، مثل معرض جيتكس، وسوق السفر العربي، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود)، ومعرض النقل، وغيرها من المؤتمرات، كما يخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويخدم مناطق زعبيل والسطوة والكرامة والجافلية ومنخول وغيرها أيضاً، ويقدر عدد المستفيدين منه بأكثر من نصف مليون ساكن وزائر.

خمسة جسور

وأضاف: يتضمن المشروع تنفيذ خمسة جسور توفر حركات مرورية حرة في عدة اتجاهات، حيث سيجري تنفيذ جسر في المستوى الثاني، بسعة مسارين من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه منطقة ديرة، بطول 1000 متر، وبطاقة استيعابية قدرها 3000 مركبة في الساعة، وجسرين بسعة مسارين في الاتجاهين، يربطان شارع الشيخ راشد بشارع الثاني من ديسمبر، ويبلغ إجمالي طول الجسرين 2000 متر، وتقدر طاقتهما الاستيعابية بنحو 6000 مركبة في الساعة، كما يتضمن المشروع تنفيذ جسرين بسعة مسارين في الاتجاهين، من شارع المجلس إلى شارع الثاني من ديسمبر، لربط شارع المستقبل بشارع الثاني من ديسمبر، ويبلغ إجمالي طول الجسرين 2000 متر، وتقدر طاقتهما الاستيعابية بنحو 6000 مركبة في الساعة.

مشاريع متزامنة

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، يأتي متزامناً مع مشروع آخر لتطوير الطرق في المنطقة، حيث أرست الهيئة في منتصف الشهر الجاري عقد مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل، الذي يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، من خلال تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع مناطق خدمية وسكنية وتطويرية، يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030، ويسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى 5 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 75%، كما يتزامن المشروع مع افتتاح جميع مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي يتضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، ويسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30 %، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور الحالية بنحو 19600 مركبة في الساعة.