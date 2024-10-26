روبوت ذكي.. يشرح كيفية تجنب المخالفات المرورية

عززت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، التوعية المرورية بروبوت ذكي عرضته في المدارس والجامعات والمراكز التجارية والمعارض، ضمن مساعيها لمواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التوعية.

وتفاعل طلبة الجامعات والمدارس والأسر والأطفال في المراكز التجارية والجمهور في المعارض مع الروبوت، من خلال طرح الأسئلة عليه، للتعرّف إلى المعلومات المهمة عن الخدمات المرورية وكيفية تجنب المخالفات على الطرق.

كما قدّم الروبوت أسئلة للتوعية العامة، وشرح كثيراً من المدلولات المرورية المهمة.

وأعرب الجمهور عن سعادته بمواكبة شرطة أبوظبي لأحدث التقنيات واستخدام الذكاء الاصطناعي في التوعية المرورية، عبر تقديم مضامين هادفة تسهم في إيجاد بيئة آمنة على الطرقات، وحماية السائقين ومستخدمي الطريق من نتائج الحوادث المرورية المؤلمة.

وقال مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، إن الهدف من مباشرة الروبوت الذكي مهامه، هو الاستباقية في تقديم خدمات تواكب أحدث التطورات العالمية.

وأفاد مدير مشروع الروبوتات المرورية الذكية في مديرية المرور والدوريات الأمنية، الرائد أحمد عبدالله المهيري، بأن الروبوت الذكي - ببنيته التي تشبه جسم الإنسان - يعرض الفيديوهات المرورية التوعوية، ويرد على استفسارات الجمهور، ويقدم النصائح المرورية، ويمكن استخدامه في إلقاء محاضرات تثقيفية.