سفينة إماراتية محمّلة بـ 2000 طن مساعدات تصل إلى مرفأ بيروت

استقبل مرفأ بيروت، أمس، سفينة مساعدات من دولة الإمارات على متنها 2000 طن من الإمدادات الإغاثية العاجلة للشعب اللبناني الشقيق، في إطار حملة «الإمارات معك يا لبنان»، التي انطلقت مطلع أكتوبر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وأكدت وزيرة دولة، نورة الكعبي، خلال لقائها منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين في باريس، وقوف دولة الإمارات ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات.

وأضافت أن الدولة تواصل جهودها الإنسانية وتقديم الإغاثة العاجلة عبر مبادراتها المختلفة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم كل أشكال الدعم للشعب اللبناني الشقيق في إطار النهج الراسخ والاهتمام البالغ بالاستجابة العاجلة لهذه الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات الملحة.

كما أكدت - خلال لقائهما على هامش أعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته، الذي دعت إليه الرئاسة الفرنسية واستضافته العاصمة باريس، أول من أمس، بمشاركة 70 دولة، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الإقليمية - إدانة دولة الإمارات استمرار خرق إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 1701، والذي يجسده عدوانها القائم على الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الاتساع الخطر في رقعة الحرب بالشرق الأوسط، يفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية والأمنية، ويهدد بالدرجة الأولى أمن وسلامة وحياة المدنيين.

وأعربت عن قلق دولة الإمارات البالغ من التطورات التي تجري في لبنان، ومن تداعيات تفاقم الأوضاع الخطرة وتأثيرها في الاستقرار بالمنطقة.

وشددت على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي.

من جهته، أشاد ياسين بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات للشعب اللبناني، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة ورائدة في تقديم كل أشكال الدعم للبنان، في ظل الظروف الحرجة التي يعانيها الشعب اللبناني.

وقدّم الشكر لدولة الإمارات على المساعدات والدعم المتواصل للبنان منذ بدء الأزمة.

من جانب آخر، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، سلطان محمد الشامسي، إن «المساعدات الإماراتية الجديدة إلى لبنان تأتي في سياق حرص دولة الإمارات على الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في ظروفه الصعبة، حيث حملت السفينة 1000 طن من الإمدادات الغذائية، و1000 طن من مستلزمات الإيواء المتنوعة، ليصل حجم المساعدات التي أرسلت إلى 2610 أطنان».

وأضاف: «تعكس هذه الجهود الحثيثة - لتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة - الاهتمام البالغ للقيادة الرشيدة بتوفير احتياجات الشعب اللبناني الشقيق، وتجسد القيم الإنسانية السامية والأخوية الداعية إلى التكافل والتعاون والتآزر والتضامن مع الأشقاء اللبنانيين».

جدير بالذكر أنه في إطار دعم الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الراهنة، وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، دشّنت دولة الإمارات في الرابع من أكتوبر الجاري حملة «الإمارات معك يا لبنان» لدعم الأشقاء اللبنانيين، وأرسلت 14 طائرة، بعضها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، فضلاً عن حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي جمعت 1300 طن من الإمدادات الإغاثية، بمشاركة 24 مؤسسة إماراتية مانحة، وآلاف المتطوعين، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.