توقعات بسقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً أحياناً غرباً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة الى قوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والاتربة.

وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:13 والجزر الأول عند الساعة 02:18. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والمد الثاني عند الساعة 05:49 والجزر الأول عند الساعة 10:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:28.