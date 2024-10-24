منصور بن محمد يزور معرض دبي للهليكوبتر 2024

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، معرض دبي للهليكوبتر 2024 في دورته الحادية عشرة، الحدث الرائد في قطاع الطائرات المروحية والطيران العمودي الذي انطلقت أعماله أمس، ويُختتم اليوم في «سكاي دايف دبي» بمشاركة نحو 50 شركة من أبرز الشركات المتخصصة في هذا القطاع، لعرض أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا الطيران العمودي، والطائرات بدون طيار.

وتفقّد سموه خلال الزيارة عدداً من أجنحة الشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض، واطلع سموه خلال الزيارة، على ما تقدمه الشركات المشاركة من مستجدات في مجال تكنولوجيا طائرات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)، والمركبات الجوية بدون طيار (UAV)، والمروحيات، حيث أشاد سموّه بدور المعرض في استعراض ملامح مهمة لمستقبل قطاعات الطائرات بدون طيار، والطائرات العمودية والمروحيات، باعتباره منصة تفاعلية تتيح لخبراء القطاع، والكوادر العسكرية والمبتكرين، وأصحاب الأعمال، استكشاف أحدث التطورات التكنولوجية، والاتجاهات الناشئة في سوق الطيران العمودي سريع النمو في المنطقة.

وزار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جناح شرطة دبي المشارك في المعرض، حيث استمع سموّه إلى شرح حول منظومة عمل منصة الطائرات بدون طيار (الدرون بوكس) التي تعتبر أحد مشاريع شرطة دبي الاستراتيجية الداعمة لمختلف العمليات الشرطية والأمنية، وتعد من أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً في مجال تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

كما استمع سموه خلال زيارته لمنصة شرطة دبي إلى شرح حول منظومة طائرات «dji dock 2»، وهي عبارة عن منظومة تُستخدم في الاستجابة للبلاغات الطارئة، وإدارة وتأمين الفعاليات.

إلى ذلك، توقّف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عند جناح أكاديمية ربدان للطيران، واستمع إلى شرح حول ما تقدمه الأكاديمية عبر مشاركتها من برامج متخصصة في قطاع الأمن والسلامة، باستخدام الطائرات المروحية وتقنيات الطائرات المسيّرة.

وكذلك شملت جولة سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود في المعرض، عدداً من منصات الشركات الأخرى، منها جناح «فالكون للطيران» و«إيلا للطيران»، و«إيرباص» و«فلايت وين».

وتزامناً مع المعرض، يستضيف مؤتمر دبي للهليكوبتر 2024 سلسلة من النقاشات المتخصصة تشارك فيها مجموعة من أبرز خبراء القطاع، بهدف تبادل الخبرات واكتساب رؤى جديدة حول الاتجاهات المستقبلية للقطاع، مع التركيز على التطورات الرئيسة في صناعة الطائرات المروحية الهجينة والكهربائية، ودمج الذكاء الاصطناعي، والطيران المدني.