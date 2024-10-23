جمارك دبي تطلق مبادرة صحية بإجراء "فحص التكلس التاجي" للموظفين

انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تعزيز الحياة الصحية للموظفين، أطلقت الدائرة مبادرة "فحص التكلس التاجي" بالتعاون والتنسيق مع مستشفى تداوي، حيث تُعد جمارك دبي من أوائل الدوائر الحكومية التي تقوم بإطلاق مبادرات صحية مُتميزة، تدعم رعاية صحة الموظفين وتعمل على رفع مستوى سعادتهم.

وقال مدير عام جمارك دبي الدكتور عبدالله بوسناد: " إن صحة الموظف هي ضمن أولوياتنا الأساسية، التي نعمل على رعايتها لتحقيق غايات "أجندة دبي الاجتماعية 33" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث نظمت الدائرة مبادرة "فحص التكلس التاجي" لتعزيز أنماط الحياة الصحية تنفيذاً للغاية الثانية في الاجندة المتمثلة بإقامة المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة والمواكبة لأفضل المستويات العالمية".

وأضاف سعادته: " تهدف جمارك دبي من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز جهود الرعاية الصحية في دبي، والعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنظيم مبادرات صحية رائدة تواكب ما تنجزهُ مؤسسة مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في الجانب الصحي دولياً وإقليمياً".

وقد جاء تنفيذ مبادرة "فحص التكلس التاجي" بحضور يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين (مكلف)، ومروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية وبمشاركة 115 موظف وموظفة من جمارك دبي، أُجري لهم الفحص من قبل المختصين في مستشفى تداوي لمعاينة سلامة وضعهم الصحي من التكلس التاجي.

وفي تعليقه على المبادرة قال يوسف الهاشمي: "يُسهم فحص التكلس التاجي في تمكين الموظفين من الاطمئنان على وضعهم الصحي، ما يدعم قدرتهم على تحسين أدائهم وانجاز مهامهم بكفاءة عالية"

وأضاف: "تندرج هذه المبادرة ضمن جهودنا لتحقيق أهداف الدائرة في بناء تجربة وظيفية استثنائية وإسعاد الموظفين، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُراعي كافة الجوانب المؤثرة على عملهم وحياتهم"

ومن جانبه قال مروان إبراهيم حاجي : " يُسعدنا التعاون والمشاركة مع جمارك دبي في مبادرة "فحص التكلس التاجي" ويسرُنا أن يقوم مستشفى تداوي بإجراء هذا الفحص لموظفي الدائرة، وذلك في إطار رغبتنا بالمساهمة في دعم الوضع الصحي لأبناء الوطن".

وقد تم إجراء فحوصات طبية شاملة مجانية للموظفين تضمنت مراجعة سريرية بواسطة اختصاصي القلب لعوامل الخطورة الوعائية، وفحص درجة التكلس بالشرايين التاجية باستخدام الأشعة المقطعية.