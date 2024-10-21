رئيس الدولة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار فكنوفو الدولي، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير دولة أحمد بن علي الصايغ، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة فيصل عبدالعزيز البناي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز محمد العبار، وسفير الدولة لدى روسيا الاتحادية محمد الجابر.

ويبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، مع الرئيس فلاديمير بوتين مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما يشارك سموه خلال الزيارة في أعمال القمة الـ16 لقادة دول مجموعة «بريكس»، التي ستعقد في قازان خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

علاقات متينة

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متانة العلاقات بين روسيا والإمارات، مشيراً إلى الثقة التي تجمعه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودور الإمارات المؤثر في قضايا الشرق الأوسط.

وأضاف بوتين خلال إحاطة إعلامية بمناسبة القمة الـ16 لقادة دول مجموعة «بريكس»: «تربطنا علاقات طيبة جداً مع الإمارات العربية المتحدة، وتربطني علاقات ثقة راسخة وصداقة متينة مع الشيخ محمد بن زايد. أنا واثق بأن زيارته ستكون مثمرة للغاية.. وأودّ دعوته إلى البيت لتناول العشاء ومناقشة القضايا الحالية خلال الأمسية».

وأشاد الرئيس الروسي بقدرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الحفاظ على علاقات متينة وعملية مع الشركاء الدوليين، واصفاً ذلك بأنه «أمر ثمين»، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز هذه العلاقات.

وأشار بوتين إلى الجهود التي بذلتها كل من الإمارات والسعودية في ملف تبادل الأسرى، مؤكداً دور الإمارات في هذه المساعي.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والإمارات تشهد نمواً مستمراً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في تصاعد إيجابي، رغم أنه لم يصل بعد إلى مستويات التجارة مع الصين.

وأضاف: «من المهم الإشارة إلى أن صندوق الاستثمارات المشترك بين روسيا والإمارات يعمل بفعالية كبيرة بما يخدم مصلحة الطرفين»، مؤكداً «بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط، فإننا نصغي باهتمام إلى المواقف التي تطرحها الإمارات، ونعمل على أخذها في الاعتبار».

فلاديمير بوتين:

أنا واثق بأن زيارة محمد بن زايد ستكون مثمرة للغاية.. وأودّ دعوته إلى البيت لتناول العشاء ومناقشة القضايا الحالية خلال الأمسية.