طرق دبي تنفذ مدخل ومخرج إضافي لمنطقة الورقاء

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، تنفذ هيئة الطرق والمواصلات مشروع مدخل ومخرج إضافي لمنطقة الورقاء مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد، لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المنطقة، ويشمل المشروع تطوير شبكة الطرق الداخلية بطول ثمانية كيلومترات، لتلبية الأحجام المرورية المتزايدة، ويسهم المشروع عند اكتماله في زيادة الطاقة الاستيعابية بمقدار 5000 مركبة في الساعة، وخفض زمن الرحلة بنسبة 80%، حيث سينخفض من 20 دقيقة إلى 3.5 دقائق، وسيقلل المسافة المقطوعة للرحلات من 5.7 كيلومترات إلى 1.5 كيلومتر، وسينجز خلال عام واحد.

350 ألف نسمة

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير: يأتي تنفيذ مشروع مدخل ومخرج منطقة الورقاء، في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية لشبكة الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية لتلبية الأحجام المرورية المتزايدة، مشيراً إلى أن المشروع يخدم أكثر من 350 ألف نسمة، ويشمل تنفيذ مدخل ومخرج جديد لمنطقة الورقاء، من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتطوير شارع الورقاء 1، وتحويل الدورات الحالية إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية بمواصفات خاصة لضمان تقليل الكثافة المرورية، وستسهم هذه الأعمال في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الورقاء 1، بنسبة 30%.

مشاريع في الورقاء

وأضاف: تنفذ الهيئة حاليا طرقاً داخلية في منطقتي الورقاء الثالثة والرابعة، كما سيتم تنفيذ مسار للدراجات الهوائية بطول 16 كيلومتراً، لتعزيز الربط مع مسارات الدراجات في المناطق المجاورة، ونفذت في مرحلة سابقة أعمال طرق داخلية في منطقة الورقاء، شملت تحسينات حول مدرسة البحث العلمي في الورقاء 4، وأعمال طرق لخدمة مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الواقع في منطقة الورقاء الرابعة، ويضم 136 فيلا، إضافة إلى تنفيذ ممرات للمشاة وأرصفة ومداخل لمواقف السيارات للقاطنين، إلى جانب أعمال الإنارة، كما نفذت الهيئة مساراً للدراجات الهوائية بطول 7.4 كيلومترات، لتشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، واستخدامها بوصفها إحدى وسائل التنقل البديلة والمستدامة لتحقيق استراتيجية رحلات الميل الأول والأخير.

طرق داخلية

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أنجزت منتصف العام الجاري، أعمال الطرق الداخلية والإنارة في منطقة القصيص الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، شملت تنفيذ 32 طريقًا بطول عشرة كيلومترات، وإنارة بطول قرابة 43 ألف متر، وساهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق بنسبة 200%، حيث ارتفع من 500 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 1500 مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما ساهم في ربط مناطق القصيص الصناعية، بأربعة شوارع رئيسة، هي شارع عمان، وشارع بيروت، وشارع حلب، وشارع دمشق، وتحسين المداخل والمخارج، المؤدية لأكثر من 320 ورشة، و25 مبنى سكنيًّا، والمحال التجارية، والمناطق التعليمية، وتقدر الكثافة السكانية في المنطقة بنحو 60 ألف نسمة.