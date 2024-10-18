الإمارات تطلق مسرّع تكنولوجيا التجارة العالمية

أطلقت حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مسرّع تكنولوجيا التجارة العالمية، أمس، ضمن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية.

ودعت حكومة دولة الإمارات الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا التجارة الحديثة إلى الانضمام إلى مسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يعد حاضنة أعمال مبتكرة، تهدف إلى دعم هذه الشركات وتطويرها، وتحويل ابتكاراتها الخلاقة إلى أعمال مربحة، بما يسهم في تشكيل الجيل التالي من التبادلات التجارية حول العالم، وبما يتوافق مع اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ويدعم تحفيز نمو التجارة الدولية، وزيادة كفاءة ومرونة سلاسل التوريد العالمية وقدرتها على تجاوز التحديات.

ويأتي إطلاق مسرع تكنولوجيا التجارة العالمية استمراراً للجهود التي تقودها حكومة دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لتحفيز نمو التجارة العالمية باعتبارها أفضل وسائل تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام حول العالم، وذلك بعدما استضافت الدولة، مطلع العام الجاري، المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي، الذي جرى التوافق فيه حول «إعلان أبوظبي» الرامي إلى تسهيل تدفقات التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتوسيع نطاق عمل المنظمة.

ويعد مسرع تكنولوجيا التجارة أحد أبرز أدوات مبادرة «تكنولوجيا التجارة العالمية» التي أطلقتها دولة الإمارات ممثلةً في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال أعمال المنتدى في دافوس في يناير 2023، بهدف دمج التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد العالمية، واستحداث الجيل التالي من التبادلات التجارية حول العالم.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «إطلاق مسرع تكنولوجيا التجارة العالمية يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة المساهمة في قيادة جهود تحفيز نمو واستدامة التجارة الدولية متعددة الأطراف والقائمة على القواعد، عبر الاستفادة من أفضل تقنيات وأدوات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز مرونة وكفاءة وعدالة نظام التجارة العالمي، وضمان فعاليته في المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في أقل البلدان نمواً، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمواصلة بناء الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار باعتبارهما أفضل ضمانة لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي».

من جهته، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي: «يتماشى إطلاق برنامج مسرع تكنولوجيا التجارة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وأبوظبي التي تعد نموذجاً لتحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة وتطوير التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة في النظام التجاري. كما تمثل منصة Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، ومنصة التجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة، شهادة على التزامنا وجهودنا لدعم التقارب بين التجارة والتكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة والابتكارات التكنولوجية».

بدوره، قال رئيس مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، تيم ستيكينجر: «تقود الشركات الناشئة حقبة جديدة من الابتكار التجاري، باستخدام التكنولوجيا لإزالة الحواجز في مجالات الخدمات اللوجستية والتمويل وغيرها».