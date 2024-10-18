الوكالة الوطنية الكورية لتكنولوجيا المعلومات تفتتح مركزاً إقليمياً في دبي

أعلنت الوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات، بدعم من حكومة كوريا الجنوبية، عن افتتاح مكتبها الإقليمي لمركز التعاون الكوري في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات بمدينة دبي للإنترنت.

وجاء هذا الإعلان على هامش فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2024»، الذي يختتم فعالياته اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي. ويأتي افتتاح مركز التعاون الكوري بالإمارات في إطار ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للأعمال، دعماً لأهداف مذكرة التفاهم التي وقّعتها الوكالة القائمة في كوريا الجنوبية مع مدينة دبي للإنترنت. وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذا المركز الجديد في دبي، يعد أول مراكز الوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، في حين أنّه المركز السادس ضمن شبكتها العالمية التي تضمّ سيليكون فالي وسنغافورة والهند وهانوي ومدينة هوشي منه. ويهدف المركز الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت، إلى دعم مبادرات ريادة الأعمال المشتركة، وتنمية المواهب عبر ربط شركات التكنولوجيا الكورية والمستثمرين الكوريين في القطاع بنخبة واسعة وغنية من المبتكرين والمخترعين والمستثمرين على مستوى المنطقة. وسيسهم مركز التعاون الكوري في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات بدعم شركات التكنولوجيا الكورية التي تسعى إلى التوسّع ضمن منطقة الشرق الأوسط، عبر إقامة علاقات استراتيجية مع نخبة رئيسة من الجهات الحكومية والشركاء في القطاع.