محمد القرقاوي: قيادة الإمارات صنعت نموذجاً لمجتمعات وحكومات المستقبل       

حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، افتتاح أعمال مجالس المستقبل العالمية 2024، التي تعقد بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب، وكبار المسؤولين في الدولة، والخبراء والأكاديميين والمتخصصين من أعضاء مجالس المستقبل العالمية، و500 من نخبة الخبراء والمتخصصين والمفكرين ومستشرفي المستقبل من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، في 80 دولة حول العالم.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، محمد القرقاوي في كلمته الافتتاحية، أن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية تجسّد الرؤية المشتركة لحكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، المرتكزة على تصميم مستقبل أفضل للبشرية، لما تتضمنه من مشاركة سنوية من نخبة مستشرفي المستقبل الذي يسهمون في رسم مسارات التنمية العالمية، وأضاف أن قيادة دولة الإمارات صنعت نموذجاً لشكل مجتمعات وحكومات المستقبل عبر رؤيتها الطموحة، وتركيزها على استشراف الفرص والتحديات، وبناء أنظمة مرنة منسجمة مع التطورات المحيطة.

وقال محمد القرقاوي: «إن المعيار الأول لنجاح الدول والمجتمعات والأفراد هو المرونة والقدرة على التكيّف، ما يفرض على الحكومات أن تتبنى في استراتيجياتها التغيير المستمر والانفتاح على الأفكار الجديدة، وترسيخ هذا النهج في مجتمعاتها»، مشيراً إلى أن البشرية تواكب حالياً بداية عصر تكنولوجي ورقمي جديد، يتطلب من الحكومات الاستعداد لما سيحمله من آثار وتحديات وفرص للمستقبل.

وأشار إلى أن دولة الإمارات عملت منذ تأسيسها على بناء نموذج مستقبلي يرتكز على التعلم ومراكمة الخبرات، وينطلق من أسئلة مهمة أحاطت بالمنطقة التي تشهد على الدوام تحديات غير مسبوقة، وقال: «إن هذه الأسئلة كانت من قبيل، هل نستطيع بناء هوية متميزة في المنطقة؟ وهل نستطيع تأسيس مدينة جميلة؟ وهل يمكننا ضمان الأمن والسلامة في دولة بمنطقة الشرق الأوسط؟ والآن نستطيع القول إن دولة الإمارات هي واحدة من أكثر الدول أمناً، ومدنها مثل أبوظبي ودبي بين أفضل 3 مدن عالمياً في إحساس الأفراد بالأمن، هذا ما يهمنا وهذا ما تعلمناه وهذا ما نحتاج إليه لتشكيل سرديتنا الخاصة بالمستقبل».

وقال محمد القرقاوي: «إن رؤية قيادة دولة الإمارات ترتكز على أن دور الحكومة هو تصميم المستقبل، وأن دورنا كوزراء أو مسؤولين هو أن نصمم المستقبل، فالمسؤول من وجهة نظرنا هو مصمم مستقبل».

من جهته، وجّه البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في كلمته الافتتاحية، دعوة عالمية للاحتفاظ بالتفاؤل بالمستقبل على الرغم مما وصفه «بالأوقات المضطربة» الراهنة.

واستشهد شواب بالتحول من نظام عالمي مستقر إلى عالم متعدد الأقطاب والصراعات، وقال: «إذا اعتقد الناس بأن المستقبل لن يكون أفضل، فإن السردية الأساسية للبشرية للاستعداد دائماً لمستقبل أفضل ستضيع. وأرى بأن هذه واحدة من أكبر المخاطر التي تواجهنا اليوم على المستوى العالمي».

وأكد مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية اجتماع «مجالس المستقبل العالمية» في دبي، حيث أوضح أنها باتت مؤثرة على مستوى عالمي، وتغطي مناحي الحياة كافة لتشكيل المستقبل.

وقال شواب: «إذا كنتم تريدون الإيمان بمستقبل أفضل، وإذا كنتم تريدون أن يكون لديكم أمل في مستقبل أفضل، فيجب علينا تصميم هذا المستقبل».

محمد القرقاوي:

. دورنا كوزراء أو مسؤولين هو أن نصمم المستقبل، فالمسؤول من وجهة نظرنا هو مصمم مستقبل.

كلاوس شواب:

. المجالس مؤثرة على مستوى عالمي وتغطي مناحي الحياة كافة لتشكيل المستقبل.