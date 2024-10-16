هل يحق للأم طلب نفقة للأبناء بعد اسقاط الحضانة؟

استشارة قانونية



سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

رفع طليقي دعوى لإسقاط حضانتي لأبني، وقبلت المحكمة الدعوى على سند أنه بلغ 17 عاما، وتم بالفعل اسقاط الحضانة، لكن الولد لا يزال يعيش معي، وأنا من يقوم بالإنفاق عليه، ومتكفلة بكافة مصروفاته، فيما والده غير مهتم به، وسؤالي هو هل يحق لي في مثل هذه الحالة طلب نفقة من طليقي بعد اسقاط الحضانة



الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

بداية النفقة تسقط عند سقوط الحضانة عن الأم، حيث ينتقل الأبناء للعيش مع أبيهم، عند بلوغهم السن القانوني، ويكون هو بذلك المعني بالإنفاق عليهم مباشرة، لكن في مثل حالة السائلة، فالحضانة سقطت عنها، لكن الابن لا يزال يعيش معها، وهي من تنفق عليه، لذا لا بد للأم أن تثبت الحالة، وبعدها تطلب إلزام الأب بجميع النفقات، باعتبار أن الابن في هذه السن، قرر بإرادته الحرة أن يعيش مع والدته.

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :

abuabeda@emaratalyoum.com