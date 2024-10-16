جهاز لخدمة المدن الخالية من «واي فاي».. وتطبيق لجدولة الرحلات

أكد مشاركون في فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار 2024»، المقام في دبي حالياً، أن المعرض يوفر فرصاً للشركات الناشئة ورواد الأعمال لاستعراض تجاربهم المبتكرة والتواصل مع المستثمرين من شتى أنحاء العالم.

وأشاروا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أن المعرض يؤكد مكانة إمارة دبي كمركز رئيس للابتكار وصناعة المستقبل، حيث يجمع الحدث بين الشركات ومستثمري رأس المال وقادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، ما يوفر سبل اكتشاف مسارات جديدة للنمو.

واستعرضت الشركات ابتكاراتها، ومنها مجموعة ألعاب تفاعلية مخصصة للأطفال، وتطبيق «جدولني» الذي يُساعد على جدولة الرحلة من البداية للنهاية، فضلاً عن عرض جهاز لخدمة المدن الخالية من شبكة «واي فاي»، يعمل بالطاقة الشمسية.

وقال مدير أول مركز حمدان للإبداع والابتكار بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يوسف لوتاه: «هدفنا من المشاركة في المعرض، تسليط الضوء على الشركات الإماراتية الناشئة، ولدينا شركات في مختلف المجالات، ومنها الطاقة المتجددة المرتبطة بالتكنولوجيا، ولدينا كذلك أول منصة إماراتية للتأمين، ولدينا تعامل في مجال الذكاء الاصطناعي».

وأضاف لوتاه: «حققت الشركات الناشئة استفادة كبيرة من وجودها في معرض (إكسباند نورث ستار)، بحيث تعرفت إلى شركات أخرى يمكن أن تتعامل معها»، مؤكداً أن «وجود دائرة الاقتصاد والسياحة يأتي لدعم الشركات الناشئة العالمية التي ترغب في الوجود بإمارة دبي».

من جهته، لفت رئيس مجلس إدارة شركة «يوكاي» اليابانية، شانسوكي أكويا، إلى نجاح إمارة دبي في استقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي من خلال المعرض الذي يعد منصة ملهمة للابتكار، ويوفر فرصاً للتعاون وتعزيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا حول العالم، مؤكداً أن دبي مركز رئيس للابتكار وصناعة المستقبل، وقبلة للشركات الناشئة الراغبة في التوسع العالمي.

وقال إن شركته عرضت خلال المعرض مجموعة ألعاب تفاعلية مخصصة للأطفال.

إلى ذلك، قال الشريك المؤسس المدير التنفيذي لشركة «جدولني»، مهند محمد الداري، إن «جدولني» تطبيق ذكي يُساعد على جدولة الرحلة من البداية إلى النهاية، ويمكنك تسجيل حساب عبر البرنامج والإجابة عن أسئلة، ومن خلال الإجابة عن هذه الأسئلة يعمل التطبيق على إعداد جدول كامل للرحلة من فنادق متاحة وأماكن يمكن زيارتها، كما يوفر الوقت والجهد والمال.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن مشاركته في المعرض مهمة جداً، كونه من أهم وأكبر معارض التكنولوجيا، وبالتالي هي فرصة مهمة لمواكبة الحدث، والتعرف إلى أحدث التقنيات في المنطقة.

وتابع: «يتوافر تطبيق (جدولني) في دول الخليج بشكل عام، ونسعى للتوسع في دول مثل الهند والصين وروسيا وأميركا»، لافتاً إلى أن التطبيق ينتشر بشكل كبير على مستوى العالم.

في السياق نفسه، قال رئيس مركز «سديم» للطاقة والاستشاري في مجال الطاقة المتجددة والنووية السلمية والأمن الغذائي، أحمد بن سميط، إن المركز نجح في تحقيق استفادة كبرى من المعارض الدولية مثل «إكسباند نورث ستار 2024» و«جيتكس» التي تمنح لهم التعاون في تطويع التكنولوجية بمجال الأمن والغذاء والطاقة المتجددة والنووية السلمية.

وأكد أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، دعمته للمشاركة في المعرض بغرض التواصل مع شركاء الأعمال، حيث تعمل المؤسسة على تذليل كل الصعاب، ودعم الشباب، ومنح الشركات الناشئة الفرص للتوسع والنمو.

بدوره، أكد المسؤول في شركة «دوتس فور لينك»، المشاركة ضمن الجناح الياباني، سيف عماد، أهمية المعرض، كونه يتيح للشركات الناشئة فرص عرض أفكارها التجارية على شركات ومؤسسات دولية رائدة لتنمية المشروعات ودعمها بالاستثمارات اللازمة.

وأشار إلى أن شركته طورت جهازاً لخدمة المدن الخالية من شبكة «واي فاي»، يعمل عن طريق الطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن الجهاز لاقى قبولاً واسعاً، خصوصاً في دول جنوب إفريقيا وإثيوبيا وماليزيا.

وباعتباره أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين، يستقطب «إكسباند نورث ستار» الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ما يزيد على 1800 شركة ناشئة، وأكثر من 1200 مستثمر من أكثر من 100 دولة يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار.