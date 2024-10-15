منصور بن محمد يزور "جيتكس جلوبال 2024"

زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الحدث الأكبر من نوعه في العالم للتكنولوجيا والشركات الناشئة، في دورته الرابعة والأربعين والمقامة في مركز دبي التجاري العالمي حتى 18 أكتوبر الجاري.

واطّلع سموّه خلال الزيارة على ما يضمه الحدث من شركات عالمية كبرى تعد رائدة لصناعة التكنولوجيا في العالم، وإلى جانبها الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ممن حرصوا على المشاركة في الحدث ضمن دورته الأكبر على مر تاريخه من حيث المشاركة الدولية، إذ استقطبت هذا العام ما يزيد عن 6500 شركة عارضة و1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر إلى جانب المشاركات الحكومية، وذلك من أكثر من 180 دولة.

وأشاد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالدور الحيوي لمعرض جيتكس جلوبال في جمع قادة ورواد صناعة التكنولوجيا من حول العالم تحت سقف واحد في دبي حاملاً شعار "التعاون العالمي لصياغة اقتصاد الذكاء الاصطناعي المستقبلي" لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، منوهاً بانسجام أهداف هذا التجمع العالمي الضخم مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.

وأثنى سموّه على إسهام جيتكس جلوبال في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية، علاوة على ما يمثله الحدث من دعم لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والرامية إلى توليد قيمة اقتصادية مهمة من عملية التحوّل الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً ستضيفها لاقتصاد دبي.

وحرص سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على الاطلاع على أبرز المشاركات الوطنية المتواجدة بقوة هذا العام في النسخة 44 من المعرض وضمت عددا من الجهات الاتحادية والمحلية، حيث زار سموه المنصات الخاصة بكل من: منصة حكومة دبي، ومنصة حكومة أبوظبي، ومنصة الهيئات الاتحادية، ومجلس الأمن السيبراني – الإمارات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – دو، الإدارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب – دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، إضافة إلى شركة Fortinet.

وأعرب سموّه عن تقديره لما شاهده من مبادرات ومشاريع وخدمات تطرحها الجهات الوطنية سواء الاتحادية أو المحلية من خلال جيتكس جلوبال 2024، مشيرا إلى أن المستوى المتقدم من التطبيقات التي شاهدها في تلك المنصات يؤكد الريادة الإماراتية في مجال التحول الرقمي، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة، ويؤكد جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، بتوظيف نموذجي للتكنولوجيا في تقديم خدمات نوعية عالية الكفاءة والاعتمادية.

وعن التواجد الدولي الكبير في جيتكس جلوبال هذا العام وزيادته بنسبة 40% مقارنة بالدورة السابقة، قال سموه: التعاون النموذجي والمثمر مع شركائنا الدوليين سيظل عاملاً أساسياً في تحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية ضمن مختلف القطاعات، في الوقت الذي تسعى فيه دبي نحو تحقيق نمو مستدام كمركز حيوي للتقنيات الجديدة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي بما له من إمكانات ضخمة نعول عليها في تحقيق التقدم المأمول في شتى المجالات.

وحملت فعاليات اليوم الثاني من معرض جيتكس جلوبال 2024 عنوان "الثلاثاء الخارق للذكاء الاصطناعي"، حيث عرضت 3500 شركة خدمات وحلولاً جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما عرضت أكثر من 400 شركة ناشئة من عالم الذكاء الاصطناعي منتجاتها ضمن المعرض.

جدير بالذكر أن معرض جيتكس جلوبال يربط مجتمع التكنولوجيا في العالم بسلاسة من خلال شبكة من الفعاليات المقررة في العام 2025، بما في ذلك معرض جيتكس أوروبا في برلين، ومعرض جيتكس آسيا في سنغافورة، ومعرض جيتكس أفريقيا في المغرب، ومعرض جيتكس نيجيريا. وستعزز هذه الفعاليات التعاون وتدفع مسيرة الابتكار في المشهد التقني مع كون الذكاء الاصطناعي مجالًا أساسيًا للاستكشاف والابتكار والتعاون إلى جانب التقنيات الناشئة الأخرى.