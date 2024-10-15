هل الجدة من مستحقي الرؤية قانوناً ؟

استشارة قانونية



سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

توجد خلافات مستمرة بيني وبين ام زوجي، وتدعي دائما على شخصي باتهامات غير صحيحة، فضلا عن المضايقات عبر الرسائل التي تقوم بإرسالها لي على الواتس آب، لكني قد أصبر وأتحمل، حتى وصل الأمر بها أن قامت بفتح بلاغات ضدي بأني أؤذي أولادي، وثبت أنها كيدية ، لكنها أقامت دعوى تتهمني فيها بأني أمنعها من رؤية أحفادها.. وعلى الرغم من أن هذا الأمر غير صحيح لكني سؤالي هل يحق لها إقامة دعوى رؤية ؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

بداية أنصح السائلة، بمحاولة تجاوز خلافاتها مع أم زوجها بالطرق الودية، لكن من الناحية القانونية، فإنه وفقاً للمادة (3) من قرار وزير العدل رقم 555 لسنة 2021 في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين والتي حددت مستحقي الرؤية فإن الجدة للأب ليست من مستحقي رؤية المحضونين طالما الأب نفسه موجود.

أما ما قامت به أم زوجك على حسب ما ذكرتيه يشكل جريمتي البلاغ الكاذب والتهديد، والبلاغ هنا لا يكون لدى مركز الشرطة مباشرة ولكن حسب الإمارة التي تقيمين فيها عبر هيئة تنمية المجتمع والشرطة المجتمعية لطبيعة العلاقة وصلة القرابة وبعد تحقيق الشكوى وثبوتها وعدم الصلح يتحول لبلاغ.

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