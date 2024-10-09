%50 نمو قطاع النقل بالليموزين في دبي خلال النصف الأول

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن عدد الركاب، الذين تنقّلوا عبر قطاع النقل بالمركبات الفخمة (الليموزين) بلغ 37 مليوناً و858 ألفاً و890 راكباً في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 25 مليوناً و223 ألفاً و984 راكباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 12 مليوناً و634 ألفاً و906 ركاب، أي بنسبة ارتفاع بلغت 50%، مشيرة إلى أن قطاع النقل بالليموزين، يشمل مركبات الليموزين التقليدية، ومركبات الحجز الإلكتروني. وأشارت الهيئة في بيان صحافي أمس، إلى أن رحلات هذا القطاع بلغت 21 مليوناً و757 ألفاً و983 رحلة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 14 مليوناً و496 ألفاً و543 رحلة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة سبعة ملايين و261 ألفاً و440 رحلة، أي بنسبة ارتفاع بلغت 50%.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، عادل شاكري: «يشهد هذا القطاع الحيوي المهم نمواً مطرداً خلال السنوات الست الماضية، وعليه ولتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من النقل، فقد رفعنا عدد الشركات من 123 في النصف الأول من العام الماضي إلى 244 في النصف الأول من العام الجاري، وقد أدى هذا الارتفاع في عدد الشركات بالتأكيد إلى ارتفاع في عدد المركبات من 9544 مركبة في النصف الأول من العام الماضي إلى 14 ألفاً و480 مركبة في النصف الثاني من العام الجاري».

وأوضح أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع للنصف الأول من العام الجاري، تشير إلى نتائج كبيرة تدل على حرص الهيئة على تطوير هذا القطاع المهم من النقل في الإمارة، وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز رضاهم، بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والرقمي الذي تشهده الإمارة، التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للعمل والاستثمار والسياحة.