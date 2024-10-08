رئيس الدولة يستقبل حاكم أم القيوين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، التحية مع الحضور والأحاديث الأخوية الودية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن والذي يأتي على قمة أولويات القيادة ورؤيتها الطموحة تجاه المستقبل وفي جوهر خطط التنمية ليواصل دوره الفاعل في مسيرة تقدم دولة الإمارات وتطوير مجتمعها وتعزيز مكتسباتها الوطنية.

حضر مجلس قصر البحر كل من، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بجانب المواطنين وضيوف المجلس.