كويتيون يرحِبون بزيارة حمدان بن محمد.. " الدار دارك والشعب الكويتي أهلك"

أطلق متابعون كويتيون، على منصة "إكس"،وسم #حمدان_بن_محمد_في_الكويت، تزامنا مع بدء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة رسمية إلى الكويت، على رأس وفد رفيع المستوى.

ولاقى الوسم تفاعلا كبيرا على منصة "إكس"، وعبَر المتابعون من خلاله عن فرحتهم بزيارة سموِه إلى دولتهم، والتي تأتي في إطار الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، ولبحث العلاقات الثنائية، وما تشهده من تطور نموذجي في كل المجالات.

ورحَب مواطنون كويتيون بسموِه بقوة وحفاوة، وعبَروا عن فرحتهم بهذه الزيارة التي تؤكد عمق العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت، فقال المتابع هادي فلاح المطيري، في حسابه على "إكس":

"حمدان بن محمد

ولي عهد دبي يا مرحبا فيك

كل الكويت تقول يامرحبا بك

يحبك الشعب الكويتي ويغليك

الدار يفرح في زيارة معاليك".

وقال المتابع صباحي: "أهلاً وسهلاً بسمو الشيخ حمدان بن محمد في الكويت.. زيارة تعزز الروابط الأخوية وتدفع نحو مستقبل مزدهر لدول الخليج".

وأكد متابعون على أن الكويت هي البلد الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد، وأن أهلها هم أهله، فقال نافع محمد الفيله: "سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة يزور الكويت على رأس وفد رفيع المستوى.. حللتم أهلآ ووطئتم سهلآ بين أهلكم و اخوانكم.. ومرحبا تراحيب المطر".

وقال زهير ابراهيم العباد: "أهلا بسموك بين أهلك ومحبيك في بلدك الثاني الكويت ..".

كما رحَب الكويتيون بالوفد الرفيع المرافق لسمو الشيخ حمدان بن محمد، وأكدوا أن زيارتهم عزيزة على دولة الكويت وشعبها، فكتبت إحدى الصفحات الكويتية: "الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة.. أهلا وسهلا أنت والوفد المرافق لسموك.. أنت بين أخوانك وأشقائك.. زيارة غالية على الكويت وأهلها..".

من جهتهم عبَر متابعون كويتيون عن معزَتهم وحبِهم لسمو الشيخ حمدان بن محمد، ووصفو سموه بـ "الضيف الكريم"، فقال عبدالله الفضلي: "أهلا وسهلا بالضيف الكريم الشيخ حمدان بن محمد نورت الكويت".

وقالت زرقاء اليمامة: "ياهلا بالشيخ حمدان بن محمد في الكويت.. مرحب بك.. الدار دارك والشعب الكويتي أهلك".

من جانبها رحَبت نقابة الصحفيين الكويتية، في حسابها الرسمي على "إكس" بسمو الشيخ حمدان بن محمد، معبِرة عن سعادتها بخبر زيارة سموه إلى الكويت، فكتبت: "أسعدنا خبر زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي الى بلده الثاني دولة الكويت، اليوم، . .اهلا به بين اهله.. عرفناه محبا للكويت واهلها.. ومسكنه قلوبنا جميعاً".

تأتي الزيارة في إطار الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، ولبحث العلاقات الثنائية، وما تشهده من تطور نموذجي في كل المجالات، وسبل الارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية، وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، ويسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.