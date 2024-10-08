حمدان بن محمد يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت اليوم

يبدأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الثلاثاء)، على رأس وفد رفيع المستوى، زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة.

تأتي الزيارة في إطار الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، ولبحث العلاقات الثنائية، وما تشهده من تطور نموذجي في كل المجالات، وسبل الارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية، وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، ويسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.