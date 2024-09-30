الجامعة العربية تدين استهداف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

أدان معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، استهداف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم، وأي مساس بالمباني الدبلوماسية ومقار المنتسبين للسفارات وفق ما تمليه المواثيق والاتفاقات الدولية.

وأكد الأمين العام للجامعة في بيان اليوم مجدداً ضرورة تنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وحقن الدماء في السودان، والعمل على الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته.