الطقس المتوقع غداً في الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:04 والمد الثاني عند الساعة 00:27 والجزر الأول عند الساعة 18:37والجزر الثاني عند الساعة 06:51

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:01والمد الثاني عند الساعة 21:21 والجزر الأول عند الساعة 15:20والجزر الثاني عند الساعة 03:27.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 30 70 30

دبي 38 28 75 35

الشارقة 39 28 75 35

عجمان 37 29 75 35

ام القيوين 36 27 75 35

رأس الخيمة 38 30 75 35

الفجيرة 33 29 75 55

العـين 39 27 65 30

ليوا 39 28 70 25

الرويس 39 30 70 25

السلع 41 26 75 20

دلـمـا 38 30 75 45

طنب الكبرى / الصغرى 36 31 70 45

أبو موسى 36 31 70 45.