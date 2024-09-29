الطاير يطلع على تجربة مدينة برلين في التخطيط الحضري وجودة الحياة في المدينة

اطلع معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبـي، خلال زيارته لمدينة برلين، على أفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير البنية التحتية، وأنظمة النقل الجماعي المتكاملة.

وتفقد معاليه مشروع (رادبان برلين) Radbahn Berlin، وهو عبارة عن مشروع تطويري للاستفادة من المساحات الواقعة أسفل جسور المترو وتحويلها إلى ممرات مفعمة بالحياة لمستخدمي الدراجات الهوائية والمشاة، حيث يدمج بين البنية التحتية (محطات المترو والمواصلات)، والمرافق العامة (مثل المساحات الخضراء)، بهدف توفير تجربة متميزة للمستخدمين.

وشملت جولة معاليه، زيارة مقر شركة (موي) MOIA التابعة لمجموعة فولكس فاجن، الرائدة في مجال النقل المستدام واطلع على خدمات النقل الحضري، التي تقدمها وخطط الشركة في التوسع لإنشاء أول شبكة تنقل ذاتية القيادة بالكامل، وزيارة الحرم الجامعي (يوريف) EUREF في برلين، الذي يعد مركزًا ديناميكيًا للابتكار المستدام، يجمع بين الشركات الناشئة ومؤسسات البحث والهيئات الحكومية لمعالجة التحديات الملحة في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء والاستدامة الحضرية، كما تفقد معاليه معرض شركة (شنايدر إلكتريك) Schneider Electric، التي توفر أحدث حلول الطاقة والأتمتة، لتوفير مستقبل أكثر استدامة للمدينة وخارجها، واطلع على أنظمة مراقبة الطاقة والإضاءة الذكية، وحلول تخزين الطاقة، والبنية الأساسية لشحن المركبات الكهربائية، وختم معاليه الجولة بتفقد مختبر (زيمو بيس) zeemobase، وهو عبارة عن محطة متعددة الوسائط، تعتمد على الطاقة المتجددة.

وأكد معالي مطر الطاير، أهمية هذه الزيارة في الاطلاع على التجارب الرائدة في مجال التخطيط الحضري وتخطيط النقل، والوقوف على التحديات الاستراتيجية، التي تواجهها المدن الكبرى، من معدلات النمو السكاني، وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في المدن.

وقال معاليه: نسعى للاستفادة من تجارب المدن العالمية الرائدة في التخطيط الحضري، وتوظيفها لتحقيق مستهدفات (خطة دبـي الحضرية 2040)، لتكون دبـي (المدينة الأفضل للحيـاة فـي العالم)، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى توفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة تساهم في تسهيل الحركة، ونسعى وفقاً للخطة حتى عام 2040 أن يسكن 55٪ من سكان دبـي ضمن مسافة 800 متر أو أقل من محطات النقل الجماعي، ونهدف إلى مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية بنسبة 105%، وتوفير أكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقل.