حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، واجب العزاء في شهداء الوطن: أحمد محمد راشد الشحي، ونهيان عبدالله أحمد المرزوقي، وناصر محمد يوسف البلوشي، وعبدالعزيز سعيد سبت الطنيجي من منتسبي القوات المسلحة، الذين تعرضوا لحادث أثناء أدائهم الواجب في الدولة، وذلك خلال زيارة سموه مجالس العزاء في الفجيرة وأبوظبي وعجمان.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء الأبرار، داعياً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن شهداء الوطن الأبرار مصدر فخر واعتزاز، وستبقى تضحياتهم أوسمة شرف وقدوة لأجيال الحاضر والمستقبل، في التفاني في خدمة وحب الوطن.

وثمّن سموه بطولات وتضحيات أبناء الإمارات في كل ميادين الشرف والعزة والبطولة، مؤكداً سموه أن شهداء الوطن سيظلون خالدين في ضمائرنا، حاضرين في قلوبنا، نستلهم منهم كل معاني التضحية والإخلاص والبطولة.