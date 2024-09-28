طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون سحب ركامية بعد الظهر شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً صباح الإثنين شمالاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:53 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 05:50 والجزر الثاني عند الساعة **:** .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:07 والمد الثاني عند الساعة 20:01، و الجزر الأول عند الساعة 14:24 والجزر الثاني عند الساعة 02:21.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 30 85 30

دبي 39 29 85 35

الشارقة 38 27 90 35

عجمان 38 27 90 35

ام القيوين 39 26 90 40

رأس الخيمة 40 25 90 40

الفجيرة 35 30 80 60

العـين 41 27 95 25

ليوا 42 27 100 20

الرويس 36 28 75 50

السلع 37 29 75 45

دلـمـا 36 31 90 45

طنب الكبرى 37 30 95 50

طنب الصغرى 37 30 95 50

أبو موسى 37 31 90 50