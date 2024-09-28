حمدان بن محمد: أوزبكستان تُعد شريكاً رئيسياً لدولة الإمارات على مستوى منطقة آسيا الوسطى

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معالي عبد الله أريبوف، رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، وذلك ضمن زيارة رسمية لسموه على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، لبحث تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان وسبل توسيع نطاق الشراكة الشاملة بين البلدين.

ورحّب معالي عبد الله أريبوف بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، ومنوهاً بما وصلت إليه من تميّز في ظل حرص قيادة البلدين على الدفع بها قُدماً نحو تعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات وضمن شتى القطاعات الحيوية .

وقد أكد سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية تنمية الشراكة القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بما يواكب التطوير السريع والقوي للعلاقات الاستراتيجية والروابط المتينة التي تجمع البلدين، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويلبّي التطلعات التنموية للشعبين الصديقين ويدعم طموحاتهما نحو المستقبل.

كما أكد سموّه أن جمهورية أوزبكستان تُعد شريكاً رئيسياً لدولة الإمارات على مستوى منطقة آسيا الوسطى، وحرص دولة الإمارات على مواصلة العمل عن كثب لتنمية التعاون في مختلف القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للمستقبل.

وتناول اللقاء الذي عُقد في إطار زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الرسمية إلى جمهورية أوزبكستان، عدداً من الموضوعات والملفات محل الاهتمام المشترك والتي تأتي في مجملها في سياق التعاون الثنائي والشراكة الإيجابية بين الجانبين في العديد من المجالات، لاسيما مجالات التحديث الحكومي، وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية.

حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى أوزبكستان.