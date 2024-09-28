محمد بن راشد: الطموح العظيم هو ما يقود الشعوب نحو التطور

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية الطموح في بناء مستقبل الشعوب وتوحدها، لافتاً سموه إلى أن الإلهام والطموح هما أكثر ما يحرك البشر.

وقال سموه في تدوينة نشرها أمس عبر منصة «إكس»: «علمتني الحياة أن ما يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية، بل الطموح.. الطموح العظيم».

وأضاف سموه: «نحن بشر يحركنا الإلهام والطموح أكثر من أي شيء آخر».

وأرفق سموه بالتدوينة مقطع فيديو، قال فيه: «نؤمن بأن طريق الاتحاد هو طريق خير وازدهار وقوة للشعوب».

وأضاف سموه: «حتى إن لم نتوحد على الأرض فلم لا تتوحد القلوب؟»، مشيراً سموه إلى أهمية الطموح بوصفه المحرك - أكثر من أي شيء آخر - نحو تحقيق الطموحات. وتابع سموه قائلاً: «الثقافة والاقتصاد والسياسة مكونات تمتزج لتشكل أمة وتبني دولة، ولا غنى عن ثقافة راسخة ومنفتحة ومتطلعة للمستقبل»، مشيراً إلى أن عناصر التكامل المتوافرة للشعوب لابد أن ترافقها ثقافة تطلّ على ما حولها وتتطلع نحو الغد.