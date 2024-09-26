جمارك دبي تعلن عن مبادرة لتأهيل وتوظيف 80 مواطنا

أعلنت جمارك دبي اليوم عن إطلاق مبادرة لتأهيل وتوظيف 80 مواطناً من خريجي الثانوية العامة الجدد لشغل وظيفة "مفتش جمركي" بالدائرة.

ووفق بيان صحفي خصصت الدائرة برنامجاً مهنياً في التفتيش الجمركي لمن سيتم ترشيحهم من معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024"، لتدريبهم وتأهيلهم مهنياً لمدة سبعة أشهر داخل الدولة وخارجها قبل الالتحاق بالوظائف الشاغرة، وذلك ضمن مبادرة "مسار 33" الذي ابتكرته الدائرة ليواكب أهداف وتطلعات أجندة دبي بتسخير كافة الإمكانات وجميع البرامج والخطط التنموية لتحقيق أفضل جودة حياة للمواطنين في الإمارة.



وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة : "تحرص المؤسسة من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة الموجه لتدريب وتأهيل المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في إنجاح التوجهات والرؤية الوطنية لدولة الإمارات التي أساسها وعمادها الرئيسي الكادر المواطن".

من جانبه أكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي أن الدائرة توفر عدداً من البرامج التخصصية وفق أعلى المستويات لاستقطاب الشباب المواطنين واشراكهم في العملية التنموية، من خلال "مسار 33" الذي يواكب مستهدفات أجندة دبي ورؤية القيادة الرشيدة في تعزيز عملية التوطين سواء للقطاع الحكومي أو الخاص، مشيرا إلى أن رعاية حديثي التخرج من الثانوية العامة للتدريب المهني الجمركي يأتي استكمالاً للإنجازات المحققة لدائرة جمارك دبي في مجال تأهيل المواطنين .

وأعلن محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي عن فتح باب الترشّح للالتحاق ببرنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين خلال معرض الإمارات للوظائف "رؤية 2024" ورابط موقع "وظائف دبي" الرسمية لوظائف حكومة دبي.