محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (53) لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعضوية كُلّ من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً للرئيس، والدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، والبروفيسور إيان أندرو جـريـر، ومحمد حسن الشحـي، ووليد سعيد العوضي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة، ومُمثِّل عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.