قبول 24 طالباً في «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي»

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، أمس، قبول 24 طالباً إماراتياً في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي» للعام الدراسي 2024-2025 الذي أطلقته ليقدم فرصة فريدة لمجموعة مختارة من طلبة الجامعات الموهوبين، للمشاركة في مقررات دراسية ومحاضرات وتجارب قيادية، مع فرص لبناء العلاقات المهنية والاستشارات الخاصة باستكمال الدراسات العليا.

ويستهدف البرنامج نخبة من طلاب مؤسسات التعليم العالي الوطنية في مختلف أنحاء الدولة، بما فيها جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.

وتولت لجنة من خبراء جامعة نيويورك أبوظبي وقادة المجتمع المحلي، اختيار 24 من أصل 60 طالباً متقدماً للحصول على مقعد في برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي».

وأكدت سموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشار الرئيسي لـ«برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية»، أهمية البرنامج في تمكين الطلاب المتميّزين من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

ووصفت البرنامج بأنه «منصة فريدة لتطوير مهارات القيادة والإبداع لدى الطلاب»، معبرة عن فخرها بالدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات، لرعاية قادة المستقبل الذين سيحملون راية الابتكار والتميّز، ويسهمون في تعزيز مكانة الوطن دولياً.

ورحبت نائب العميد الأول لشؤون الاستراتيجية والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي، فاطمة عبدالله، بالفوج الجديد من الطلاب دفعة 2024-2025، موضحة أن «برنامج المنحة يسهم في رعاية الطلاب الواعدين، ويقدم لهم فرصاً استثنائية للتعلم وتطوير مهاراتهم القيادية».

وأضافت أنه «خلال الأشهر المقبلة يشارك الطلبة في تجارب أكاديمية وقيادية وثقافية متبادلة، لن تجهزهم للدراسات العليا فقط، بل ستدعم أيضاً مسيرتهم المهنية المستقبلية، ويتطلع أعضاء هيئة التدريس والموظفون لدعمهم طوال هذه المرحلة المميّزة من رحلتهم الأكاديمية».

ومنذ تأسيسه في عام 2008، شهد برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي» تخريج 16 دفعة دراسية، شملت 373 طالباً، التحق 130 منهم ببرامج الدراسات العليا أو تخرجوا فيها، وتابع 15 طالباً منهم دراستهم لنيل شهادة الدكتوراه، فيما حصل ستة منهم على شهادات عليا إضافية.

ويُعدُّ برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي» واحداً من برنامَجي التثقيف المجتمعي اللذين تديرهما جامعة نيويورك أبوظبي، أما البرنامج الآخر فهو الأكاديمية الصيفية التي تنظمها الجامعة للمستفيدين من برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للطلاب الإماراتيين المتفوقين من مدارس الثانوية الذين ينتقلون إلى المرحلة الدراسية الـ11.

• مريم بنت محمد بن زايد: البرنامج منصة فريدة لتطوير مهارات القيادة والإبداع لدى الطلاب.