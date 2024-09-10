«العدل» تدرّب القضاة بالذكاء الاصطناعي

نظم المعهد القضائي التابع لوزارة العدل بالتعاون مع شركة غوغل العالمية في دبي، مؤتمراً بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي بين الواقع والمأمول»، حضره ممثلون عن المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وعدد من مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين والمهتمين.

وتضمن المؤتمر محاور مهمة، منها تقنيات الذكاء الاصطناعي بقطاع العدالة في وزارة العدل، والاستخدام الحالي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السوق القانونية.

وقال مدير عام المعهد المستشار الدكتور محمد الكمالي، خلال افتتاح المؤتمر: «بدأنا باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، أبرزها التدريب القضائي، حيث نعتمد على البيانات المتاحة من الدورات التدريبية السابقة لتقديم برامج تدريبية تفاعلية جديدة تُمكّن المتدربين من قياس مدى استيعابهم للمادة العلمية».