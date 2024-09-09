ضاحي خلفان.. الشخصية الرائدة في العمل الاجتماعي لعام 2024

كرّمت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، خلال حفل أقيم بالدوحة، في دولة قطر الشقيقة، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزراء الشؤون الاجتماعية من الدول الأعضاء ووزراء الموارد البشرية والخدمة المدنية.

وتم تكريم الفريق ضاحي خلفان بدرع تذكارية وشهادة تقدير، تعبيراً عن امتنان دول مجلس التعاون الخليجي لجهوده المثمرة، ودوره الرائد في خدمة المجتمع، واعتباره الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي لعام 2024، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم بن محمد البديوي، أهمية مشاركة مثل هذه الشخصيات، التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية، مشدداً على دورها الكبير في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون، من خلال مبادراتها وبرامجها الرائدة. وأعرب المجلس عن الأمل في استمرار مثل هذه الإنجازات التي تسهم في رفعة وتقدم المجتمعات الخليجية.

وتسلم الدرع وشهادة التقدير، نيابة عن الفريق ضاحي خلفان، مدير الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الدكتور محمد مراد عبدالله.

وعبّر الفريق ضاحي خلفان تميم عن شكره وامتنانه لهذا التكريم الرفيع، الذي يُعد حافزاً لمواصلة العمل والعطاء من أجل رفعة وازدهار المجتمعات الخليجية.