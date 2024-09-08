ولي عهد أبوظبي يصل إلى نيودلهي في زيارة رسمية لجمهورية الهند

وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة رسمية إلى جمهورية الهند الصديقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى المطار معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، حيث جرت لسموّه مراسم استقبال رسمية، تمَّ خلالها عزف السلامين الوطنيين لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.

واستعرض سموّه ثلّة من حرس الشرف أدّت التحية إلى سموّه، بمشاركة فرق تراثية وثقافية أدّت عروضاً حية عكست عراقة وأصالة الموروث الثقافي لجمهورية الهند.

وصافح سموّه عدداً من كبار الشخصيات والمسؤولين في الحكومة الهندية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

ويُرافق سموّه، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند، وفد رسمي يضم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.