شرطة أبوظبي تشارك في «معرض التوظيف» بجامعة الإمارات

شاركت شرطة أبوظبي في معرض التوظيف الذي نظمته جامعة الإمارات العربية المتحدة يومي 4 و5 سبتمبر الجاري تحت شعار «طريقك إلى المستقبل»، في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي في مدينة العين.

وأكد مدير إدارة الاختيار والتعيين بالإنابة في قطاع الموارد البشرية المقدم خلفان سعيد الظاهري، اهتمام شرطة أبوظبي بدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين الشباب واستقطاب الكوادر الإماراتية ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمني، موضحاً أن استراتيجية شرطة أبوظبي تركّز على استقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في مختلف مجالات العمل الشرطي، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتطويرها.

وأوضح أن إجراءات التوظيف في شرطة أبوظبي تتم ضمن خطط وسياسات توطين شاملة، مع توجيه الكادر البشري نحو المهارات المستقبلية عبر تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة، والتكيف مع متغيرات سوق العمل ومتطلبات بناء المستقبل الأكثر إشراقاً.

ويهدف المعرض إلى مساعدة طلبة وخريجي الجامعة، على التعرف إلى متطلبات سوق العمل، والفرص الوظيفية، والتدريبية المتاحة، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية في الدولة. ويتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة لدعم جهود التوطين، حيث تتضمن الفعاليات مجموعة من الورش المهنية والجلسات الحوارية، التي تشارك فيها جهات حكومية وخاصة، ما يعزّز من فرص التواصل المباشر بين الطلبة وأصحاب العمل.