منصور بن زايد يستقبل رئيس الديوان الأميري في قطر

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم ـ في قصر الوطن في أبوظبي ــ سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري في دولة قطر الشقيقة.

ونقل سعادته في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. فيما حمله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى أخيه أمير دولة قطر وتمنياته لبلده وشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وبحث سموه وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في ديوان الرئاسة وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى قطر.

وأقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق حضرها عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.