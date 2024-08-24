14.8 ألف موقف خضعت للرسوم بالشارقة منذ بداية العام

أخضعت بلدية مدينة الشارقة 14 ألفاً و838 موقفاً عاماً جديداً للرسوم منذ بداية العام الجاري بمختلف مناطق الإمارة، ليصل إجمالي المواقف العامة في مدينة الشارقة إلى 85 ألفاً و500 موقف، فيما يجري حالياً تجهيز عدد من المواقف الجديدة داخل المدينة بحيث تستهدف البلدية وصولها إلى 87 ألف موقف بنهاية العام، مواكبة للنهضة العمرانية والسكانية والحركة السياحية النشطة التي تشهدها الإمارة.

وتفصيلاً، قال رئيس قسم خدمات المواقف العامة في بلدية الشارقة، خالد الحمادي، إن الجهود التي تقوم بها بلدية الشارقة لإخضاع المواقف العامة للرسوم تتيح تبادلها بين المتعاملين بسهولة، وتقنن آلية استخدام المواقف وضبط الحركة المرورية، لاسيما في المناطق التي تشهد كثافة سكانية، لافتاً إلى أن أبرز المناطق التي شهدت إضافة مواقف جديدة هذا العام تركزت بشكل أكبر على استكمال مناطق خاضعة للرسوم بالفعل، منها الخان والممزر ومويلح وأرض المستودعات.

وأضاف الحمادي في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أن بلدية الشارقة تسعى بصورة مستمرة لإخضاع المناطق التجارية والصناعية تحديداً للرسوم بمجرد أن تتم عملية رصف الطرق مباشرة، بهدف التسهيل على المستخدمين والحد من سوء الاستغلال.

وذكر أن بلدية الشارقة عملت على منح التصاريح اللازمة لزيادة الساحات الاستثمارية هذا العام لتصل إلى 320 ساحة توفر 22 ألف موقف نظامي، موضحاً أن هذه المواقف تكون مملوكة لأشخاص أو مستثمرين، ويجري العمل على متابعتها لحفظ حقوق المالك والمتعامل على حد سواء للحد من التجاوزات فيها.

وكشف أنه سيجري إطلاق مجموعة من الساحات لتوفير حلول إضافية للتعامل مع الإقبال الكبير على المواقف العامة ببعض مناطق الإمارة التي تشهد كثافات سكانية كبيرة، حيث يتم التعامل مع ملاحظات السكان لتوفير مواقف إضافية.

ولفت الحمادي إلى أن البلدية نفذت خطة متكاملة للتحول الرقمي في نظام عمل المواقف العامة، بحيث لم يعد ضرورياً حصول الشخص على تصاريح ورقية والحضور لمراكز خدمة المتعاملين، بل أصبح من السهل على المتعاملين استخراج التصاريح إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لبلدية الشارقة، وسداد الرسوم عبر تطبيق الشارقة الرقمية، أو من خلال خدمة الرسائل النصية، كما أتاحت خيار السداد باستخدام «أبل باي» و«سامسونغ باي».

وأشار إلى أن هناك نوعين من المستخدمين الذين يمكنهم استخدام الخدمات الرقمية: أولاً مستخدمو المواقف لفترات وجيزة تراوح بين ساعة وساعتين، وفئة مستخدمي المواقف فترات طويلة بسبب السكن أو العمل، إذ أتاحت بلدية الشارقة مرونة في عملية استخدام المواقف بحيث يمكن للفئة الأولى الحجز من خلال خدمة الرسائل النصية أو تطبيق الشارقة الرقمية أو أجهزة استيفاء رسوم المواقف التي توفر خاصية سداد رسوم المواقف للفترات القصيرة، بينما يمكن للفئة الأخرى استخراج تصريح الاشتراك الموسمي إلكترونياً عبر القنوات الرقمية، موضحاً أنها تتيح الخدمة مقابل 166 درهماً شهرياً و1700 درهم سنوياً لمنطقتين بالإمارة.