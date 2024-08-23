مكتوم بن محمد: نثق بقدرة شبابنا على تحقيق الريادة في الاقتصادات الجديدة

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إيمانه وثقته بقدرة شباب الإمارات على تحقيق الريادة في الاقتصادات الجديدة.

وأثنى سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، تحت وسم «#شباب_أفخر_بهم»، على هلال لوتاه الذي أسس شركة «لون داتا» لتلبية حاجة السوق والأفراد إلى تطبيق ينظم شؤونهم المالية، وعلى تطويره التطبيق ليلائم احتياجات المؤسسات المالية، ليتمكن خلال فترة قصيرة من جذب نحو 10 مؤسسات مالية وبنوك رقمية.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «أسس هلال لوتاه شركة لون داتا لتلبية حاجة السوق والأفراد إلى تطبيق ينظم شؤونهم المالية، وطوّر التطبيق ليلائم احتياجات المؤسسات المالية واستطاع خلال فترة قصيرة جذب أكثر من 10 مؤسسات مالية وبنوك رقمية. التكنولوجيا المالية هي المستقبل، واختيار هلال العمل في هذا المجال هو تحدٍ سيأخذه يوماً ما لتحقيق نجاحات عالمية في هذا القطاع، كلّي إيمان وثقة بقدرات شبابنا في استكشاف الفرص في الاقتصادات الجديدة وتحقيق الريادة فيها».