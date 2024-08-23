أمطار متوقعة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها هطول أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

وأوضح المركز، في بيان أمس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان، وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها/15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 54:51 والمد الثاني عند الساعة 03:37 والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 21:27.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:58 والمد الثاني عند الساعة 56:00 والجزر الأول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 06:29.