"ثلاجة الفريج" توزّع مليون عبوة مياه ومثلجات على عمال البناء والزراعة وسائقي توصيل الطلبات في دبي

حققت المبادرة المجتمعية الإنسانية "ثلاجة الفريج"، المدعومة من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والتي أطلقها "فرجان دبي" بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، إنجازاً جديداً بتوزيع مليون عبوة مياه باردة وعصائر ومثلجات ضمن مبادرتها لتخفيف تأثيرات حرارة الصيف على عمال البناء والزراعة في الشوارع والطرقات، إضافة إلى سائقي توصيل الطلبات بهف تعزيز وترسيخ مبادئ التراحم والعطاء بين مختلف فئات مجتمع دبي.

وأكد إبراهيم البلوشي، مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على الأثر العميق لمشروع "ثلاجة الفريج" .. وقال إن هذه الجهود تعكس أهمية إسعاد مختلف فئات المجتمع وتقديم كل ما من شأنه دعم وتحسين جودة حياة الأفراد في دبي، خاصة خلال الأوقات التي يكون فيها الدعم الإنساني والمجتمعي أكثر إلحاحًا.

من جانبها قالت علياء الشملان، مدير "فرجان دبي " إن الوصول إلى توزيع مليون عبوة مياه يعكس التزام مجتمع دبي بقيم البذل والعطاء الإنساني.. والمشاركة الواسعة من المتطوعين والدعم المستمر من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسقيا الإمارات، وبنك الإمارات للطعام كان محوريا في نجاح هذه الحملة وأعربت عن شكرها للمتطوعين الذين لعبوا دوراً حيوياً في إنجاح الحملة.

يلعب المتطوعون دورًا حيويًا في تحقيق أهداف "ثلاجة الفريج" وغيرها من المبادرات الإنسانية التي تطلقها دبي،وتسهم الطاقة والوقت الذي يستثمره هؤلاء المتطوعون بشكل مباشر في إنجاح الحملات وتوسيع نطاق تأثيرها ويعكس التزامهم وحماسهم الروح المجتمعية القوية التي تشجع على العطاء والمشاركة الفعالة.

وعكست الحملة التي اختتمت فعالياتها واشتملت على توزيع المياه والمشروبات الباردة عبر سيارات مجهزة تجوب مختلف مناطق دبي والأحياء السكنية في الإمارة التزام "فرجان دبي" بمسؤوليتها المجتمعية وتقديرها لجهود العمال وتفانيهم في عملهم، ما ساهم في إدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم وإظهار التقدير والدعم لهم.