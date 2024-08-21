طريقة تجديد ملكية المركبة عبر تطبيق وزارة الداخلية.. ورسوم كل فئة

نشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عبر منصاته الرقمية، آلية تجديد ملكية المركبة عبر تطبيق وزارة الداخلية MOI UAE، وذلك تسهيلاً على المتعاملين لإنهاء إجراءات تجديد مركباتهم بطريقة سلسة وبسيطة.

وذكرت شرطة الشارقة، أنه يمكن للمتعاملين تسجيل الدخول إلى تطبيق وزارة الداخلية بعد إدخال استم المستخدم وكلمة المرور، والنقر على أيقونة "قائمة الخدمات"، ثم اختيار خدمة "تجديد ملكية المركبة".

وأفادت أنه بعد ذلك يتم اختيار المركبة التي يرغب المتعامل بتجديد ملكيتها، وإضافة عنوان لتوصيل ملكية المركبة، ثم إتمام عملية الدفع.

وأشارت إلى أن رسوم تجديد ملكية المركبة الخفيفة تبلغ 350 درهماً، بالإضافة إلى 15 درهماً رسوم التوصيل، على أن يكون الإجمالي 365 درهماً للمعاملة.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، أنه يشترط تقديم الهوية الأصلية (فقط لكبار المواطنين وأصحاب الهمم) لتجديد الملكية، لافتة إلى أنه يُشترط لتقديم الخدمة تأمين المركبة، وفحص المركبة، ودفع المخالفات المرورية.

وحددت وزارة الداخلية رسوم إتمام الخدمة لكافة أنواع المركبات بالدرهم على النحو التالي:

رسوم اتحادية:

مركبة خفيفة خصوصي 350

مركبة خفيفة عمومي 350

شحن (3) طن خصوصي 400

شحن (3) عمومي 650

جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي 500

جهاز ميكانيكي خفيف عمومي 700

شحن أقل من (12طن) خصوصي 400

شحن أقل من (12طن) عمومي 650

شحن أكثر من (12طن) خصوصي 800

شحن أكثر من (12طن) عمومي 1000

جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي 800

دراجة نارية 200

جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي 1000

حافلة خصوصي أقل من (27) راكباً 300

حافلة عمومي أقل من (27) راكبا 400

حافلة خصوصي أكثر من (27) راكبا 60