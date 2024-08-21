طريقة تجديد ملكية المركبة عبر تطبيق وزارة الداخلية.. ورسوم كل فئة
نشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عبر منصاته الرقمية، آلية تجديد ملكية المركبة عبر تطبيق وزارة الداخلية MOI UAE، وذلك تسهيلاً على المتعاملين لإنهاء إجراءات تجديد مركباتهم بطريقة سلسة وبسيطة.
وذكرت شرطة الشارقة، أنه يمكن للمتعاملين تسجيل الدخول إلى تطبيق وزارة الداخلية بعد إدخال استم المستخدم وكلمة المرور، والنقر على أيقونة "قائمة الخدمات"، ثم اختيار خدمة "تجديد ملكية المركبة".
وأفادت أنه بعد ذلك يتم اختيار المركبة التي يرغب المتعامل بتجديد ملكيتها، وإضافة عنوان لتوصيل ملكية المركبة، ثم إتمام عملية الدفع.
وأشارت إلى أن رسوم تجديد ملكية المركبة الخفيفة تبلغ 350 درهماً، بالإضافة إلى 15 درهماً رسوم التوصيل، على أن يكون الإجمالي 365 درهماً للمعاملة.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، أنه يشترط تقديم الهوية الأصلية (فقط لكبار المواطنين وأصحاب الهمم) لتجديد الملكية، لافتة إلى أنه يُشترط لتقديم الخدمة تأمين المركبة، وفحص المركبة، ودفع المخالفات المرورية.
وحددت وزارة الداخلية رسوم إتمام الخدمة لكافة أنواع المركبات بالدرهم على النحو التالي:
رسوم اتحادية:
مركبة خفيفة خصوصي 350
مركبة خفيفة عمومي 350
شحن (3) طن خصوصي 400
شحن (3) عمومي 650
جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي 500
جهاز ميكانيكي خفيف عمومي 700
شحن أقل من (12طن) خصوصي 400
شحن أقل من (12طن) عمومي 650
شحن أكثر من (12طن) خصوصي 800
شحن أكثر من (12طن) عمومي 1000
جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي 800
دراجة نارية 200
جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي 1000
حافلة خصوصي أقل من (27) راكباً 300
حافلة عمومي أقل من (27) راكبا 400
حافلة خصوصي أكثر من (27) راكبا 60
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