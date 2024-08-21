هل يمكن تنفيذ حكم أجنبي بالنفقة والحضانة داخل الدولة ؟

استشارة قانونية



سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه:

أنا امراه عربية مطلقة، كنت أقيم في الدولة، منذ أكثر من عشر سنوات، وقد رزقت بأربعة أطفال، وبسبب مشكلات أسرية، طلقني زوجي أثناء وجودي بصحبة طفلتي الصغيرة، في زيارة لأهلي في بلدي، ولم أتمكن من العودة، فيما بقى أطفالي الثلاثة مع والدهم، الذي يعمل ويقيم داخل الدولة، لكن مشكلتي معه أنه يرفض دفع مستحقاتي الشرعية من مؤخر صداق، أو نفقات، وكذا يرفض إعطائي حضانة أطفالي، وقد أقمت دعوى بهذه المستحقات أمام محاكم دولتي، فهل أستطيع أن أقيم دعوى تنفيذ في محاكم الدولة ؟.. أرجو المساعدة

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

في جميع الاحوال يمكن للسائلة تنفيذ الحكم الصادر لها من دولتها في الامارات، وفق الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الأجنبية.. وكان من المفروض ان تقيم الدعوى علي طليقها في الامارات لتطالبه بحضانة ابنائها والنفقات ومؤخر الصداق وجميع حقوقها الشرعية، ونصيحتي لها ان تقيم دعوى جديدة في الامارات وتطلب فيها كل حقوقك.

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل : http://abuabeda@emaratalyoum.com

