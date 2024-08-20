"طرق دبي" تنفذ حزمة من التحسينات المرورية في 4 مواقع متفرقة

نفّذت هيئة الطرق والمواصلات حزمة من التحسينات المرورية في 4 مواقع متفرقة بمنطقة مجمع مدارس الصفا 1، وتنوعت هذه الأعمال لتتوزع ما بين توسعة للمخارج والمداخل من جهة، وإضافة وسائل التهدئة المرورية من إشارات ضوئية ومعابر للمشاة من جهة أخرى. وتواصل الهيئة تنفيذ استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز كفاءة شبكة الطرق بإمارة دبي، بما يتواءم مع مسيرتها التنموية، ويخدم مرتادي الطريق، مما يحقق الانسيابية والسلاسة في حركة المركبات ويعزز من مستوى السلامة المرورية في شوارع الإمارة.

وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: " يأتي تنفيذ التحسينات الأخيرة في منطقة الصفا 1، خدمة لمستخدمي الطريق من مزودي الخدمات من قطاعات الأعمال المتعددة، والأفراد من طلبة المدارس والقاطنين في المنطقة والأحياء المجاورة البالغ عددهم 60 ألف نسمة. وتحتل إمارة دبي مكانة اقتصاديةً بارزة، وتمتلك جاذبية عالمية جعلت منها وجهة فريدة للعيش والعمل، ومن هذا المنطلق تحرص الهيئة على مواكبة هذه النهضة، من خلال التحسين المستمر للحركة المرورية ورفع جودة الطرق في الإمارة."



وأضاف الشحي: "توزعت الأعمال المروية في 4 مواقع مختلفة حيث جرى في الموقع الأول إضافة مسار بطول 255 متراً لشارع الخدمة للمركبات القادمة من تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع الحديقة (التقاطع الثاني) باتجاه الدوار المؤدي إلى شارع 13 لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وخفض زمن الوصول إلى مجمع مدارس الصفا 1 بمعدل 20%، وشمل الموقع الثاني توفير 22 موقفاً موازياً بالقرب من مدرسة الصفا ومدرسة الاتحاد، تخفيفاً للازدحام في أوقات الذروة، ولانسيابية الحركة المرورية خلال مرحلة نزول وصعود طلبة المدراس للمركبات، وبالتالي تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية."

وقال الشحي: "أنجزت الهيئة في الموقع الثالث توسعة للمخرج المؤدي إلى شارع الوصل من شارع 19، من خلال إضافة مسار بطول 330 متراً مع تقليل عدد المسارات المتجهة يسارا الى مسار واحد وذلك لإعادة توزيع الزخم المروري وإجراء تحسينات على الإشارة الضوئية عند التقاطع مع شارع الوصل وإضافة 18 موقفاً مقابل (كلّية جميرا)، وشمل الموقع الرابع فتح مخرج إضافي للالتفاف العكسي على شارع الوصل مع توفير إشارة ضوئية ومعبر للمشاة، وذلك لرفع مستوى السلامة المرورية لأصحاب المركبات والمشاة، وخفض نسبة وقوع الحوادث في تلك المنطقة".