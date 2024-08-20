أمطار متوقعة حتى الجمعة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بوجود منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن الطقس في الفترة من اليوم حتى الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة الأربعاء والجمعة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً شمالاً وشرقاً.

فيما سيكون طقس يوم غد الأربعاء مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة. وذكر أن الطقس سيكون يوم الخميس المقبل صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

وقال إن الطقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.