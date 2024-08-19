تعرف إلى آلية إصدار بطاقة "سند" لذوي الهمم في دبي والمستندات المطلوبة

حددت هيئة تنمية المجتمع في دبي، آليات إصدار بطاقة سند لأصحاب الهمم، وهي بطاقة إلكترونية تصدرها الهيئة لأصحاب الهمم بناء على المادة (12) من قانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي.

وأوضحت الهيئة أن هذه البطاقة تستخدم للتعريف بأصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا من الجهات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن بطاقة سند تعتبر أداة أساسية في بناء قاعدة بيانات لأصحاب الهمم في إمارة دبي.

وأفادت هيئة تنمية المجتمع إلى أن هناك 4 فئات مستفيدة من الخدمة هم: أصحاب الهمم حاملي خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي من كافة أنواع الإعاقات، وأصحاب الهمم حاملي خلاصة قيد صادرة من الإمارات الأخرى مقيمين في إمارة دبي من كافة أنواع الإعاقات، وأصحاب الهمم من كافة أنواع الإعاقات من المقيمين في إمارة دبي، وأصحاب الهمم من كافة أنواع الإعاقات من السائحين والزائرين.

ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن إصدار البطاقة من خلال مراكز إسعاد المتعاملين، والموقع الإلكتروني www.cda.gov.ae والتطبيق الذكي، CDA Dubai، وتطبيق سند للتواصل المرئيCDA SANAD RELAY والتطبيق الذكي Dubai Now.

وذكرت الهيئة أنه يلزم للتقديم على الشهادة بالنسبة لحاملي خلاصة قيد دبي "فئة A" بصلاحية 5 سنوات، تقديم أصل من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، ونسخة إلكترونية من صورة شخصية حديثة بجودة عالية - مقاس (4*5 سنتمتر)، ونسخة إلكترونية من تقرير طبي صادر من جهة تشخيصية معتمدة في الدولة يؤكد وجود الإعاقة ويبين تفاصيل الإعاقة بما في ذلك نوع وتصنيف الإعاقة، ونسخة إلكترونية من بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع. (إن وجدت).

أما لأصحاب المراسيم (فئة B) يلزم تقديم أصل من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، ونسخة إلكترونية من شهادة المرسوم صادرة من إمارة دبي وسارية المفعول في حال انتهاء الهوية الوطنية وعدم القدرة على التجديد، ونسخة إلكترونية من تقرير طبي صادر من جهة تشخيصية معتمدة في الدولة يؤكد وجود الإعاقة ويبين تفاصيل الإعاقة بما في ذلك نوع و تصنيف الإعاقة، ونسخة إلكترونية من بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع. (إن وجدت)، ونسخة إلكترونية من صورة شخصية حديثة بجودة عالية - مقاس (4*5 سنتمتر).

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة للمواطنين حاملي خلاصة قيد من إمارات أخرى والمقيمون في دبي حاملي جواز إمارات أخرى: (الفئة C)، يلزم تقديم أصل من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، ونسخة إلكترونية من بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع (إن وجدت)، ونسخة إلكترونية من صورة شخصية حديثة بجودة عالية - مقاس (4*5 سنتمتر)، ونسخة إلكترونية من التقرير الطبي صادر عن جهة تشخيصية معتمدة من قبل اللجنة الطبية في إمارة دبي يؤكد وجود الإعاقة و يبين تفاصيل الإعاقة بما في ذلك نوع وتصنيف الإعاقة، ونسخة إلكترونية من إثبات السكن في دبي.

فيما يلزم المقيمين في إمارة دبي: (الفئة D) تقديم أصل من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، ونسخة إلكترونية من جواز السفر (على أن تكون فترة انتهاء الجواز لا تقل عن 6 شهور)، ونسخة إلكترونية من الإقامة – إصدار دبي (على أن تكون فترة انتهاء الإقامة لا تقل عن 6 شهور)، ونسخة إلكترونية من التقرير الطبي صادر عن جهة تشخيصية معتمدة من قبل اللجنة الطبية في إمارة دبي يؤكد وجود الإعاقة ويبين تفاصيل الإعاقة بما في ذلك نوع وتصنيف الإعاقة، ونسخة إلكترونية من إثبات السكن في دبي.

ولفتت الهيئة إلى أنه بالنسبة للسائحين والزائرين (الفئةE) يلزم تقديم نسخة إلكترونية من تأشيرة الزيارة – إصدار دبي، ونسخة إلكترونية من جواز السفر (على أن تكون فترة انتهاء الجواز لا تقل عن 6 شهور)، ونسخة إلكترونية من تقرير طبي معتمد من البلد الأم / أو بطاقة الاعاقة المعتمدة من البلد الأم، ونسخة إلكترونية من إثبات السكن في إمارة دبي، ونسخة إلكترونية من صورة شخصية حديثة بجودة عالية - مقاس (4*5 سنتمتر)، على أن تكون صلاحية البطاقة حسب مدة الزيارة.